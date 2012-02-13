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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 15:22 BJT

〔日本个股〕奥林巴斯:会计丑闻未对获利造成重大冲击

路透东京2月13日电---日本奥林巴斯(7733.T)周一表示,公司会计丑闻并未对核心业务造成重大冲击,但减损成本及递延税项资产减记,可能导致公司全年出现净亏损.

奥林巴斯预计,截至3月的财年将出现320亿日圆(4.12亿美元)净亏损,逊於上年度的获利39亿日圆.(完)

--编译 龚芳;审校 白云

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