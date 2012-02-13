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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 15:52 BJT

〔日本股市〕小幅收高,此前希腊批准撙节议案(更新版)

(新增细节)

* 日经指数收高0.6%,阻力位於200日均线

* 市场无视於日本第四季GDP数据降幅大於预期

* 软银跳涨,因报导称其於频段争夺战中取得领先地位

路透东京2月13日电---日本股市日经指数继连两日下跌後,周一反弹回升,此前希腊议会批准一项不受欢迎的撙节议案,以换取欧盟和国际货币基金组织(IMF)援助,避免无序违约.

日经指数.N225收高0.6%,报8,999.18点,但低於上周的2月期权结算价9,011.16点,及200日移动均线切入位近9,055点.

"投资人承接银行股,对上周上扬的景气循环类股了结获利,这个迹象显示投资人更进一步考量希腊传出的消息,"冈上网络证券首席策略师Yoshihiro Ito表示.

"但政府大开空头支票且缺乏行动,导致市场屡次大失所望,而希腊的表现即为一大忧虑所在,"Ito指称.

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