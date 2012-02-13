〔日本股市〕小幅收高,此前希腊批准撙节议案(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增细节)
* 日经指数收高0.6%,阻力位於200日均线
* 市场无视於日本第四季GDP数据降幅大於预期
* 软银跳涨,因报导称其於频段争夺战中取得领先地位
路透东京2月13日电---日本股市日经指数继连两日下跌後,周一反弹回升,此前希腊议会批准一项不受欢迎的撙节议案,以换取欧盟和国际货币基金组织(IMF)援助,避免无序违约.
日经指数.N225收高0.6%,报8,999.18点,但低於上周的2月期权结算价9,011.16点,及200日移动均线切入位近9,055点.
"投资人承接银行股,对上周上扬的景气循环类股了结获利,这个迹象显示投资人更进一步考量希腊传出的消息,"冈上网络证券首席策略师Yoshihiro Ito表示.
"但政府大开空头支票且缺乏行动,导致市场屡次大失所望,而希腊的表现即为一大忧虑所在,"Ito指称.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。