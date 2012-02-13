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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 15:59 BJT

〔全球金市〕现货金上扬脱离两周低位,受希腊通过撙节法案消息影响

路透新加坡2月13日电---金价周一上涨,与股市及欧元同步上升,此前希腊国会终於通过极度不受欢迎的撙节法案,以确保取得欧盟/国际货币基金组织(IMF)的第二批援助,避免国家破产.[ID:nCT0506721]

最近几个月金价一直受到欧元及股市表现影响,当欧债危机引发金融市场剧烈震荡时,投机客卖出黄金套现,以弥补在其他市场的损失.

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