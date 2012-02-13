〔全球金市〕现货金上扬脱离两周低位,受希腊通过撙节法案消息影响

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡2月13日电---金价周一上涨,与股市及欧元同步上升,此前希腊国会终於通过极度不受欢迎的撙节法案,以确保取得欧盟/国际货币基金组织(IMF)的第二批援助,避免国家破产.[ID:nCT0506721]
最近几个月金价一直受到欧元及股市表现影响,当欧债危机引发金融市场剧烈震荡时,投机客卖出黄金套现,以弥补在其他市场的损失.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。