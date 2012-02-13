《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦2月13日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:欧元支撑位持续垫高,趋势线支撑在1月低点1.2620延伸而来的1.3140美元.

上档关键价位仍为1.3340区域,亦即100日均线切入位;其上为1.3435区域,即同波走势的50%回档位.

欧元目前需回落至1.3140区域下方,才会再度下看本周低位1.3025/30区间.惟有跌破1.0320,才会再度瞄准1.2870/80美元.

美元/日圆:美国10年期公债收益率站上2%关卡,旋即再度跌至2%下方,导致美元上周尾段的动能尽失.

美元上月上探200日均线78.10未果後,仍需攻克这道关卡,方能扭转乾坤而攻向80.00日圆.

关键支撑仍在76.50水准上方,若未能攻破200日均线,料将持续陷於区间内游走.

英镑/美元:尽管在200日均线1.5938遭遇阻力,英镑若走贬仍将出现不错的买气,1.5710/30则有强力的支撑.

若跌破1.5700,则将下看1.5600及55日均线.惟有收在1.5940上方,才有望持续攻向1.6000美元.(完)

--编译 龚芳;审校 张涛

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