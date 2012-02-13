〔外汇期权〕欧元/美元波动率趋坚--IFR

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
IFR伦敦2月13日电---希腊已完成表决,欧元目前暂时有撑.受惠於周一通常会开高的习惯,一个月期欧元/美元波动率升至11.25%,现汇在1.32美元中段水准(波动率周五尾盘在11.1%,先前曾触及10个月新低约10.55%).三个月期波动率报11.65%,接近周五尾盘水准,先前曾在11.15%,而一年期波动率报12.5%(周五在12.2-12.55%)
若现汇持坚,则波动率料将朝长期低点回跌.
一个月期英镑/美元波动率报7.7%,上周触及低点7.4%,一年期波动率报9.4%,之前为9.15%.
欧元/英镑波动率目前高於近期触及的数年低位--一个月期为7.9%,一年期为9.0%.
瑞郎相关波动率近日持续承压,因瑞士央行重申瑞郎上限,且现汇上周陷於1.2100--一周期波动率由5.5%跌至4.0%下方,一个月期由5.5%高位下跌1.0个百分点,一年期由9.7%跌至8.7%.
下档风险逆转指标亦受创,一个月期美元/瑞郎与欧元/美元差距缩小,先前为高出0.5个百分点.
澳元/美元波动率在上周触及的近期长期低点附近获得买需,今日开高--一个月期趋近12.0%,上周在12.0-11.5%,三个月在1.25%获得支撑,一年期报14.25%.
日圆波动率持稳,但若近日现汇涨势停顿,波动率将受创,特别是因为实际波动率远低於隐含波动率.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 白云
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。