〔外汇期权〕欧元/美元波动率趋坚--IFR

IFR伦敦2月13日电---希腊已完成表决,欧元目前暂时有撑.受惠於周一通常会开高的习惯,一个月期欧元/美元波动率升至11.25%,现汇在1.32美元中段水准(波动率周五尾盘在11.1%,先前曾触及10个月新低约10.55%).三个月期波动率报11.65%,接近周五尾盘水准,先前曾在11.15%,而一年期波动率报12.5%(周五在12.2-12.55%)

若现汇持坚,则波动率料将朝长期低点回跌.

一个月期英镑/美元波动率报7.7%,上周触及低点7.4%,一年期波动率报9.4%,之前为9.15%.

欧元/英镑波动率目前高於近期触及的数年低位--一个月期为7.9%,一年期为9.0%.

瑞郎相关波动率近日持续承压,因瑞士央行重申瑞郎上限,且现汇上周陷於1.2100--一周期波动率由5.5%跌至4.0%下方,一个月期由5.5%高位下跌1.0个百分点,一年期由9.7%跌至8.7%.

下档风险逆转指标亦受创,一个月期美元/瑞郎与欧元/美元差距缩小,先前为高出0.5个百分点.

澳元/美元波动率在上周触及的近期长期低点附近获得买需,今日开高--一个月期趋近12.0%,上周在12.0-11.5%,三个月在1.25%获得支撑,一年期报14.25%.

日圆波动率持稳,但若近日现汇涨势停顿,波动率将受创,特别是因为实际波动率远低於隐含波动率.(完)