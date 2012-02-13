《外汇动态》欧元/美元可能有进一步上涨的风险

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
0804GMT---在希腊通过节约支出法案後,欧元兑美元EUR=已经回到中性.
空头回补已经引发涨势,但准备转为做多的交易商也不多.然而模型/动能基金并未对欧元的上涨潜力报持保留态度,而投机客持续握有庞大的空单,因此仍有上涨风险.
短线阻力料在小时图上在1.3270附近的一目均衡云区.主权投资人及选择权相关卖盘料在1.3300之前浮现.位於1.3327的100日均线看来相当关键.企业买盘位於1.3150.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。