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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 16:35 BJT

《外汇动态》欧元/美元可能有进一步上涨的风险

0804GMT---在希腊通过节约支出法案後,欧元兑美元EUR=已经回到中性.

空头回补已经引发涨势,但准备转为做多的交易商也不多.然而模型/动能基金并未对欧元的上涨潜力报持保留态度,而投机客持续握有庞大的空单,因此仍有上涨风险.

短线阻力料在小时图上在1.3270附近的一目均衡云区.主权投资人及选择权相关卖盘料在1.3300之前浮现.位於1.3327的100日均线看来相当关键.企业买盘位於1.3150.(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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