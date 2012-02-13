〔欧洲航运〕希思罗机场中国旅客数量下滑,因运能存在限制--BAA

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透伦敦2月13日电---英国机场营运商BAA表示,伦敦希思罗机场的运能限制导致1月前往中国的旅客数量下滑,相关商机遭其他欧洲航空枢纽抢食.
这家欧洲最繁忙的空运枢纽营运商周一表示,1月旗下各机场客运数量小幅增加,希思罗机场1月的旅运量更创下当月的史上新高,尽管从伦敦前往中国的运量下滑.
"希思罗机场1月包含香港在内的中国旅运数量较上年同期下滑0.7%,2011年希思罗机场的中国旅运量较2010年成长3%."BAA执行长Colin Matthews表示.
"此一成长率远低於其他欧洲航运输纽,巴黎及法兰克福较2010年成长9%,阿姆斯特丹则成长6%."
Matthews补充道,这样的趋势显示希思罗机场的运能限制损及当前的英国经济,而这对现今的英国而言是不可承受之重.
英国联合执政政府在2010年上台後放弃兴建希思罗机场第三条跑道的计画,自此之後希思罗机场便满载运转.
希思罗机场2011年共营运476,197架次,运能利用率高达99.2%.巴黎和法兰克福目前每年飞往中国三大城市的航班较伦敦多出逾1,000架次.
BAA表示,公司旗下所有机场1月的旅客数量达750万人次,其中希思罗机场旅运人次为520万人,创1月的最高记录,年增2.3%.BAA的大股东为西班牙公共工程集团Ferrovial(FER.MC).(完)
--编译 张明钧;审校 白云
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。