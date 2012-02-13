〔欧洲航运〕希思罗机场中国旅客数量下滑,因运能存在限制--BAA

路透伦敦2月13日电---英国机场营运商BAA表示,伦敦希思罗机场的运能限制导致1月前往中国的旅客数量下滑,相关商机遭其他欧洲航空枢纽抢食.

这家欧洲最繁忙的空运枢纽营运商周一表示,1月旗下各机场客运数量小幅增加,希思罗机场1月的旅运量更创下当月的史上新高,尽管从伦敦前往中国的运量下滑.

"希思罗机场1月包含香港在内的中国旅运数量较上年同期下滑0.7%,2011年希思罗机场的中国旅运量较2010年成长3%."BAA执行长Colin Matthews表示.

"此一成长率远低於其他欧洲航运输纽,巴黎及法兰克福较2010年成长9%,阿姆斯特丹则成长6%."

Matthews补充道,这样的趋势显示希思罗机场的运能限制损及当前的英国经济,而这对现今的英国而言是不可承受之重.

英国联合执政政府在2010年上台後放弃兴建希思罗机场第三条跑道的计画,自此之後希思罗机场便满载运转.

希思罗机场2011年共营运476,197架次,运能利用率高达99.2%.巴黎和法兰克福目前每年飞往中国三大城市的航班较伦敦多出逾1,000架次.

BAA表示,公司旗下所有机场1月的旅客数量达750万人次,其中希思罗机场旅运人次为520万人,创1月的最高记录,年增2.3%.BAA的大股东为西班牙公共工程集团Ferrovial(FER.MC).(完)