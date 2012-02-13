《外汇动态》美元/日圆或将上探区间高端

0822GMT---希腊通过撙节法案,且日本发布黯淡的第四季成长数据,但美元/日圆JPY=不为所动.

在当局10月干预後区间(76.00-78.50)操作的市场人士为最大的获利者.

投机客维持庞大的日圆多仓.美国收益率上扬.

金融市场风险胃纳抬头,意味着美元/日圆至少可望探向区间高端.

日线图上的云区底部目前位於77.35.在该点下方有停止单伺机而出.

出口商卖单料在进入78.00之际浮现.200日均线切入位在78.06.

自78.00起每10个跳动点可见商业卖盘,在78.50左右卖压加重.在该价位上方可见商品交易顾问(CTA)/模型基金挂出的停止单.(完)

--编译 龚芳;审校 艾茂林

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