《外汇动态》美元/日圆或将上探区间高端

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
0822GMT---希腊通过撙节法案,且日本发布黯淡的第四季成长数据,但美元/日圆JPY=不为所动.
在当局10月干预後区间(76.00-78.50)操作的市场人士为最大的获利者.
投机客维持庞大的日圆多仓.美国收益率上扬.
金融市场风险胃纳抬头,意味着美元/日圆至少可望探向区间高端.
日线图上的云区底部目前位於77.35.在该点下方有停止单伺机而出.
出口商卖单料在进入78.00之际浮现.200日均线切入位在78.06.
自78.00起每10个跳动点可见商业卖盘,在78.50左右卖压加重.在该价位上方可见商品交易顾问(CTA)/模型基金挂出的停止单.(完)
--编译 龚芳;审校 艾茂林
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。