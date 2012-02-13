〔欧元债市〕希腊通过撙节法案提振二线国家公债,意大利公债涨幅居前

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透伦敦2月13日电---意大利政府公债周一在二线国家公债中涨幅居前,此前希腊国会通过关於撙节措施的法案.该法案的通过,对该国获得避免违约所需的新一轮援助资金至关重要.
意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率(殖利率)下跌11个基点,报5.53%,较可比德债的利差缩窄7个基点至356个基点.10年期西班牙公债ES10YT=TWEB收益率下滑6个基点至5.29%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张明钧
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。