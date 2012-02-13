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货币新闻 | 2012年 2月 13日 星期一 17:08 BJT

〔欧元债市〕希腊通过撙节法案提振二线国家公债,意大利公债涨幅居前

路透伦敦2月13日电---意大利政府公债周一在二线国家公债中涨幅居前,此前希腊国会通过关於撙节措施的法案.该法案的通过,对该国获得避免违约所需的新一轮援助资金至关重要.

意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率(殖利率)下跌11个基点,报5.53%,较可比德债的利差缩窄7个基点至356个基点.10年期西班牙公债ES10YT=TWEB收益率下滑6个基点至5.29%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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