台湾已公布经济指标--2012/2/14

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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消费者物价指数(CPI)(y/y)1月 +2.37% +2.01%-r 3/5 --
外汇存底(亿美元) 1月底 3,903.04 3,855.47 3/5 --
商品出口(y/y) 1月 -16.8% +0.6% 3/7 --
商品进口(y/y) 1月 -11.9% -2.7% 3/7 --
领先指标(m/m) 12月 +0.5% +0.5% 2/29 --
M2货币总计数(y/y) 12月 +5.01% +5.07% 2/24 --
重贴现率(%) 12月29日 1.875% 1.875% -- --
外销订单(y/y) 12月 -0.72% +2.54% 2/20 --
工业生产(y/y) 12月 -8.15% -4.65%-r 2/23 --
季调失业率 12月 4.22% 4.32% 2/22 --
经常帐盈余(亿美元) 第三季 +102.1 +83.6 2/20 --
国际收支(亿美元) 第三季 -34.6 +49.0 2/20 --
国内生产总值(GDP) 第一季 +1.90%-p +3.42% 2/23 --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计;领先指标系用经建会新修订的综合指数月变动率.
"*" 表新增. (完)
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--记者 高洁如;审校 乔艳红
经济指标预测或公布日程
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欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
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中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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