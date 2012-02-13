〔企业并购〕英国沃达丰考虑向C&W Worldwide发出收购要约(更新版)

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(新增细节)
路透伦敦2月13日电---全球以营收计最大的行动通讯系统商--沃达丰集团(Vodafone)(VOD.L)表示,正在考虑出价买下英国Cable & Wireless Worldwide(CWW)CWP.L及其固网网路,CWW的固网资产将扩展沃达丰互联网用户的频宽.
"沃达丰定期检视这块领域的机会,公司证实正在初步评估可能收购CWW的好处,"沃达丰周一回应媒体臆测表示.
2010年3月CWW由前身大东电报局(Cable & Wireless)分拆出来之後,已发布一连串获利预警.
CWW去年11月任命前沃达丰高层Garvin Darby担任新执行长,同时宣布多项减记及停止派息,以利重新出发.
英国星期日泰晤士报先前已报导,沃达丰考虑对CWW提出7亿英镑收购要约,该报亦称,私募股权公司Apax APAX.UL亦有参与兴趣.
沃达丰周一表示,若提出收购要约,将会是现金收购.(完)
--编译 蔡美珍;审校 丁琦
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。