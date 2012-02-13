版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 17:46 BJT

〔台湾债市〕101/1期五年公债中,银行业买超7.5亿台币

路透台北2月13日电---台湾柜台买卖中心周一公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

========================================

银行业 10.00 2.50 +7.50

票券业 0.00 2.50 -2.50

证券业 6.00 11.00 -5.00 (完)

--记者 张雅菁; 审校 丁淑琴

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐