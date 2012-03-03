《台湾报摘》--工商时报3月3日

* 头版头条:

--大陆一年一度盛事人大及政协两会,政协会议周六首先登场,人大会则于5日开幕,虽然欧债疑虑已舒缓,然大陆基本经济问题仍在,市场聚焦在大陆政府接下来政策走向和货币宽松程度.

* 其他:

--游戏机大厂任天堂7974.OS新一代主机Wii U传出将于第二、三季上市.零组件厂表示,任天堂已开始向台湾供应链合作,按目前产品蓝图规划进度来看,应会在6月美国E3大展亮相、7-8月上市,准备抢攻第三季、第四季采购旺季.

--前元大投信投资长刘苓媺去年2月低调离职后,确定被国泰投信延揽担任研究部主管,本月正式上任,未来将接下国泰投信新基金的经理人职务.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁/李盈蒨

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