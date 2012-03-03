《台湾报摘》--经济日报3月3日

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
* 头版头条:
--晶圆代工龙头台积电(2330.TW)临时董事会通过,研究发展资深副总经理蒋尚义、营运资深副总刘德音、业务开发资深副总魏哲家三人,升任执行副总暨共同营运长,台积电董事长张忠谋正式启动阶段性交班,最快明年9月,当中至少会有一位人选出任总执行长,成为张忠谋的接班人.
* 其他:
--据统计,茂德5387.TWO、力晶5346.TWO、奇美电(3481.TW)以及瑞晶4932.TWO等四家"双D"(DRAM、面板)公司,合计向国内银行申请纾困金额高达3,413亿台币,创下国内企业纾困新高.这也让"苦主"、债权银行自嘲今年是"纾困年".
--未上市就先造成轰动的兴柜股王王品2727.TWO,将于下周二(6日)转上市,周五股价在兴柜市场大幅震荡,股价行情提前启动;近期台湾股市内需观光题材火热,市场将焦点放在餐饮、饭店类股,王品能否站上500台币将是关注焦点,挂牌后可望和晶华(2707.TW)掀起比价效应.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁/李盈蒨
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