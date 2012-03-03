《台湾重要政经日程》--3月3日-12月31日

==================今日重要政经消息====================== 3/3(六) --金融市场因应和平纪念日调整休假补行交易. --12:30 央行标售10年101/5期公债,金额400亿台币,7日交割. ==================近期重要政经消息====================== 3/5(一) --16:00 主计处公布2月消费者物价指数(CPI),1月较上年同期成长2.37%. --16:00 央行公布至2月底外汇存底,1月底为3,903.04亿美元. 3/7(三) --16:00 财政部公布2月进出口,1月出口金额较上年同期衰退16.8%,进口则较上年同期衰退11.9%. 3/13(二) --12:30 央行标售20年101/乙一期公债,金额400亿台币,16日交割. 3/20(二) --16:00 经济部公布2月外销订单,1月外销订单较上年同期衰退8.63%. 3/22(四) --16:00 主计处公布2月季调失业率,1月经季节调整后失业率为4.19%. 3/23(五) --16:00 经济部公布2月工业生产,1月工业生产较上年同期衰退16.46%. 3/26(一) --16:10 央行公布2月M2货币总计数,1月货币总计数M2年增率为5.22%. 4/4(三) --金融市场因清明节及儿童节休市一天 5/1(二) --金融市场因劳动节休市一天 5/21(一) --16:20 央行公布第一季经常帐,上一季为顺差121.0亿美元. 10/10(三) --金融市场因国庆日休市一天 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 张雅菁