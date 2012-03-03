〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透台北3月3日电---台湾央行周六表示,开放三种天期存单申购.今日存单到期金额为2,044亿台币.
央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
央行上日共发行3,634.7亿台币存单.
拆款中心数据PIBC显示,周五当日超额准备为负164亿台币,累计超额准备为2,522亿台币,加计前期1%的超额准备为3,742亿台币.
台湾金融市场今日因先前调整放假而补行上班一日.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。