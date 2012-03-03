〔台湾股市〕开盘走低,电子及金融均偏弱

路透台北3月3日电---台湾股市周六补行交易日开盘小跌0.3%,在近期涨多后获利了回吐,大型权值股鸿海(2317.TW)及金融股走跌.

加权股价指数.TWII开盘下跌24.1点,报8,119.94点.台湾金融市场今日因应2月27日的调整休假而补行交易.

苹果(AAPL.O)代工厂鸿海走挫1%,拖累电子类指数.TELI下跌0.3%;金融保险类指数.TFNI则下跌0.53%.

台币兑美元TWD=TP盘初微幅下跌,因欧元区财政稳定性的忧虑重燃,避险气氛再度升高,令美元兑一篮子货币上扬.不过国际市场逢周六休市,今日交易显得相当清淡.

外资及陆资在台股周五买超17.91亿台币,已连续四日买超,上交易日为买超41.11亿.[ID:nST0438690] (完)

--编译 张雅菁/李盈蒨;审校 杨淑祯

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