〔台湾个股〕台积电晋升三位共同营运长,启动现任执行长张忠谋接班计划

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透台北3月3日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周五宣布,董事会通过任命三位公司资深副总为"执行副总经理暨共同营运长",为董事长暨总执行长张忠谋再次交出执行长兵符铺路.
台积电指出,任命研究发展资深副总经理蒋尚义博士、营运资深副总经理刘德音博士、业务开发资深副总经理魏哲家博士为执行副总经理暨共同营运长,将自3月5日生效.未来这三位高层与"财务"与"法务"两组织将直接对张忠谋负责,而其他组织单位则对三位共同营运长负责.
台积电代理发言人孙又文表示,"这次组织改组的确是为了接班的第一步铺路,但要说这三位营运长就是接班人则言之过早".
在台湾政府延揽下于1986年创办台积电的张忠谋,一直是台积电的灵魂人物,外界对台积电股价也一直有"张忠谋溢价"之说.去年7月过80岁生日的张忠谋曾在2005年卸下执行长一职,不过在2008年金融海啸爆发后,在2009年6月再度重掌总执行长的兵符.
孙又文表示,董事长张忠谋两年多前回任总执行长时,曾说过只担任三至五年,而"这个意向并没有改变",意即最晚2014年6月前台积电将有新的执行长上任.她并表示,这个接班计划指的是执行长一职,并未讨论到董事长职务.
张忠谋在今年年初曾接受媒体专访表示,台积电未来10年的目标是每年税前净利都能成长10%.而预估半导体产业产值平均约是3-5%.
台股今日补交易,本地时间9:42,台积电下跌0.88%,报79.4台币,落后大盘.TWII的下跌0.24%.(完)
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--记者 张雅菁;审校 杨淑祯
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