〔新债招标〕台湾101/5期公债得标利率为1.265%,略低于预期

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透台北3月3日电---台湾央行周六表示,财政部委托标售的10年期公债101/5A01105=TWO得标利率为1.265%,略低于市场预期,并创下同年期次低纪录.
先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.27-1.29%间,最低预估在1.24%,最高在1.30%.[ID:nST0438748]
交易商竞标部份公告发行额为400亿台币.投标总额782亿台币,投标倍数为1.96,高于上次30年期公债101/4的1.82倍.
各行业的得标比重方面,银行业为65.52%、证券业24.98%、票券业4.50%、寿险业5.0%.(完)
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--记者 董永年; 审校 杨淑祯
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。