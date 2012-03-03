〔新债招标〕台湾101/5期公债得标利率为1.265%,略低于预期

路透台北3月3日电---台湾央行周六表示,财政部委托标售的10年期公债101/5A01105=TWO得标利率为1.265%,略低于市场预期,并创下同年期次低纪录.

先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.27-1.29%间,最低预估在1.24%,最高在1.30%.[ID:nST0438748]

交易商竞标部份公告发行额为400亿台币.投标总额782亿台币,投标倍数为1.96,高于上次30年期公债101/4的1.82倍.

各行业的得标比重方面,银行业为65.52%、证券业24.98%、票券业4.50%、寿险业5.0%.(完)

台湾公债发行相关消息,请点选[TW-GVD-ISU-CMN]