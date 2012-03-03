〔台湾债市〕RP利率未变,资金供应充裕料下周市况可望持稳

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月17日
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透台北3月3日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周六未变,今日补上班日到期落单量少,投信、寿险资金供应也不虞匮乏,调度相当顺畅.
展望下周,资金调度人士表示,下周有公债及364天期存单发行,惟目前市场资金偏多,加之有公债还本付息陆续挹注,预料RP利率可望持稳于既有区间.
不过值得注意的是,有券商表示,由于下周公债密集付息,交易商于付息当日需持有该期券种兑领利息,资金配置难分散,调度风险较大.
"最近市场资金就是稍紧、稍松一点,但利率都可以维持在区间之内,"一位证券商交易人士称.
今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,同于上日.
下周市场大型紧缩因子如下:周三(7日)有101/5期10年期公债及开发金(2883.TW)公司债交割,金额分别为400及60亿台币;周四(8日)有1,000亿台币364天期定期存单发行.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20