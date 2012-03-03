〔台湾债市〕RP利率未变,资金供应充裕料下周市况可望持稳

路透台北3月3日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周六未变,今日补上班日到期落单量少,投信、寿险资金供应也不虞匮乏,调度相当顺畅.

展望下周,资金调度人士表示,下周有公债及364天期存单发行,惟目前市场资金偏多,加之有公债还本付息陆续挹注,预料RP利率可望持稳于既有区间.

不过值得注意的是,有券商表示,由于下周公债密集付息,交易商于付息当日需持有该期券种兑领利息,资金配置难分散,调度风险较大.

"最近市场资金就是稍紧、稍松一点,但利率都可以维持在区间之内,"一位证券商交易人士称.

今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,同于上日.

下周市场大型紧缩因子如下:周三(7日)有101/5期10年期公债及开发金(2883.TW)公司债交割,金额分别为400及60亿台币;周四(8日)有1,000亿台币364天期定期存单发行.(完)