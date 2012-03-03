〔台湾央行〕共发行2,160.7亿台币存单,发行余额增116.7亿

韩国个股：法院宣布韩进海运破产
路透首尔2月17日 - 韩国法院周五宣布韩进海运(Hanjin Shipping)破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。
路透台北3月3日电---台湾央行周六公布,今日共发行2,160.7亿台币存单,相较存单到期金额2,044亿,存单发行余额增116.7亿.
央行存单各天期发行金额如下:30天期1,965.7亿台币,利率为0.87%;91天期135亿台币,利率为0.93%;182天期60亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行3,634.7亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,673.9亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正后周五当日超额准备为负172亿台币,累计超额准备为2,500亿台币,加计前期1%的超额准备为3,720亿台币.
台湾金融市场今日因先前调整放假而补行上班一日.(完)
--记者 李盈蒨; 审校
路透首尔2月17日 - 韩国法院周五宣布韩进海运(Hanjin Shipping)破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。