〔台湾央行〕共发行2,160.7亿台币存单,发行余额增116.7亿

路透台北3月3日电---台湾央行周六公布,今日共发行2,160.7亿台币存单,相较存单到期金额2,044亿,存单发行余额增116.7亿.

央行存单各天期发行金额如下:30天期1,965.7亿台币,利率为0.87%;91天期135亿台币,利率为0.93%;182天期60亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行3,634.7亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,673.9亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正后周五当日超额准备为负172亿台币,累计超额准备为2,500亿台币,加计前期1%的超额准备为3,720亿台币.

台湾金融市场今日因先前调整放假而补行上班一日.(完)