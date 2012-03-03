〔台湾汇市〕台币兑美元淡静中收近平盘,下周焦点国际利率走势及美非农数据

路透台北3月3日电---台币兑美元TWD=TP周六收近平盘,仅微幅贬值0.3分.因逢国际汇市休市,在缺乏多空消息的指引下,台湾股汇市呈区间震荡,汇价随实质抛补所带动,交投十分淡静.

希腊救援计画再度引发市场关注,欧元走势上日回落,美元兑一篮子货币走扬.汇银人士表示,尽管欧元受消息面牵动而大幅震荡,但亚洲经济基本面相对健全,亚币未来仍有升值机会,短线有待台股带头突破,台币下周交投先看29.35-29.50元间.

"亚洲吸引力还是比较多,但市场还在观望."一位本地银行交易人士表示.

交易商并表示,下周澳洲、欧洲等央行将陆续召开利率决策会议,尽管市场多预期利率维持不变,但台币目前处于相对高档,仍需慎防短线出现修正.另外,下周五(9日)美国也将公布非农就业数据.

台币兑美元周六收在29.464元,较前一周升值1.18角,或0.40%;累计今年以来台币已升值逾2.80%,因此前国际热钱回流亚洲市场.

台股加权指数.TWII周六收盘下跌0.36%,至8,144.44点;外资及陆资在台股卖超18.05亿台币,结束连续四日买超,上交易日为买超17.91亿.[ID:nST0507309]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.464 29.461 29.403-29.479 29.465 1.78 8.40

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.426 29.428 29.413-29.432 29.420 0.39 2.98

COSMOS1

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PNDF

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美元/台币六个月期 -0.170/-0.140 -0.170/-0.140

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