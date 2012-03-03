〔台湾债市〕10年新券走强,因标售结果佳且美债价格上扬

路透台北3月3日电---台湾10年新券101/5发行前交易殖利率周六收低,受该券标售结果优于预期以及美债价格连跌三日后上涨等利多激励.

针对标债结果,交易商指出,银行业得标比重高达65.52%,充分反映市场资金浮滥以及贷款业务因景气低迷无法有效增长的困境.由于1.265%的得标利率并未出乎意料的低,因此对盘势带动效果有限,下周债市仍将不脱在低档盘整的格局.101/5殖利率区间看在1.25-1.29%.

"以前银行业拿40%就差不多了,这次比重真的很高."一证券商交易员称.

另一大型金融机构交易主管则称,虽然景气缓步回温,但受特定产业仍限于困境影响,银行的企业联贷动作相当保守."虽然公债报酬率低,但至少零风险."

央行中午标售101/5的得标利率为1.265%,略低于市场预期,并创下同年期次低纪录.各行业的得标比重方面,银行业为65.52%、证券业24.98%、票券业4.50%、寿险业5.0%.[ID:nST0507267]

美国公债价格周五在三日连跌之后上涨,长期公债领涨,受美国联邦储备理事会(Fed,美联储)购买30年期公债支撑.指标10年期公债US10YT=RR价格上涨12/32,收益率(殖利率)报1.99%,周四尾盘报2.03%.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/5 A01105=TWO -1.65 1.2660 1.2630-1.2775 287.0

20 101/2 A01102=TWO -1.00 1.7150 1.7150-1.7240 1.5

随着101/5标售结束,交易商认为,下周关注的重点将放在经济数据的公布,尤其是美国2月的非农就业人数.此外,空方料将移转至20年期乙券101/乙1A01201=TWO,令该支券在下周有开张成交的机会.

此外,交易商认为,在央行宣布22日召开理监事会议之后,也将留意内外部因素是否有让货币政策变动的可能;紧接着23日财政部将宣布第二季发债计画,因此债市要到3月最后一周,才会随着理监事会议与发债计画变数厘清,出现明显变动的机会.

"26-30日会有五年券要开始发行前交易,届时殖利率区间有机会重新分布."一证券交易员说.

央行将在3月22日召开今年第一季的全体理监事会议,以决定利率水准.此前已连续两季将重贴现率维持在1.875%不变.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.7150

10 100/9 A00109=TWO 1.2800

5 101/1 A01101=TWO 没有成交

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)