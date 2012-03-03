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亚洲 | 2012年 3月 3日 星期六 15:03 BJT

〔表格〕台股外资及陆资卖超18.05亿台币,结束连续四日买超

路透台北3月3日电---台湾证券交易所周六资料显示,外资及陆资在台股卖超18.05亿台币,结束连续四日买超,上交易日为买超17.91亿.

三大法人今日合计卖超18.21亿台币,上交易日修正后为买超15.42亿.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

3/3 -18.05 +2.93 -3.08 -18.21

3/2 +17.91 -1.18 -1.32r +15.42r

3/1 +41.11 +11.49 +3.92r +56.52r

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本月累计 +40.97 +13.24 -0.48 +53.74

月份 外资 自营商 投信 合计

2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r

1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)

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--记者 李盈蒨; 审校 黄凯

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