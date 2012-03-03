〔台湾股市〕收低29.6点,周线创下三个月来最佳涨幅

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透台北3月3日电---台湾股市周六补交易日收低0.36%,在近期涨多后获利回吐.不过,本周累计仍扬升2%,为12月初以来最佳单周表现.
加权股价指数.TWII终场下跌29.60点至8,114.44点,大型权值股鸿海(2317.TW)及金融股走低.台湾金融市场今日因应2月27日的调整休假而补行交易.
苹果(AAPL.O)代工厂鸿海收挫1.46%,拖累电子类指数.TELI下跌0.45%;金融保险类指数.TFNI则下跌0.79%.
外资及陆资在台股周五买超17.91亿台币,已连续四日买超,上交易日为买超41.11亿.[ID:nST0438690]
根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为895.18亿台币,上日为1,329.33亿.(完)
--编译 张雅菁;审校 杨淑祯
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。