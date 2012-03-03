〔台湾股市〕收低29.6点,周线创下三个月来最佳涨幅

路透台北3月3日电---台湾股市周六补交易日收低0.36%,在近期涨多后获利回吐.不过,本周累计仍扬升2%,为12月初以来最佳单周表现.

加权股价指数.TWII终场下跌29.60点至8,114.44点,大型权值股鸿海(2317.TW)及金融股走低.台湾金融市场今日因应2月27日的调整休假而补行交易.

苹果(AAPL.O)代工厂鸿海收挫1.46%,拖累电子类指数.TELI下跌0.45%;金融保险类指数.TFNI则下跌0.79%.

外资及陆资在台股周五买超17.91亿台币,已连续四日买超,上交易日为买超41.11亿.[ID:nST0438690]

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为895.18亿台币,上日为1,329.33亿.(完)

--编译 张雅菁;审校 杨淑祯

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