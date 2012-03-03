〔台湾货币市场〕短率期底稳中带软,下周关注央行标售存单

* 提存期底最后一天,市况平静宽松

* 央行上下午均开隔拆窗口,但金额不大

* 下周料续宽松,关注周三央行标一年期存单

记者 张雅菁

路透台北3月3日电---台湾银行间短期利率周六稳中带软,今日为补上班日并恰逢提存期底最后一天,市况平静宽松,各家银行就准备金数字进行最后微调,余钱不少,拆借不难.

资金调度人士表示,今天要排队拆给央行代收行的短钱还不少,不过,央行今天虽然上下午都有开隔拆窗口,但金额并不算特别大,还是有银行向隅;而在短票供给量亦稀少下,银行消化不掉的积数可能就只能摆在帐上.

"今天旬底在家微调...,早上要丢的人比较多,"一金控银行调度人士称.

对于下周市况,预计提存期初市况将偏向宽松,关注重点在于央行标售一年期存单.央行今日上午表示,将于下周三(7日)竞标364天期定期存单,金额为1,000亿台币.上个月标售同天期存单的加权平均得标利率在0.887%.[ID:nST0505759]

本地时间15:05时,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.400%,上日收在0.399%;区间在0.340-0.700%,上日在0.299-0.700%.

2-7天拆款利率在0.400-0.720%,上日在0.378-0.720%.

台湾金融市场今日因先前调整放假而补上班一日.

**短票发行量有限**

短票方面,票券商指出,周六补上班日,发票量相当有限,一早就补平缺口,与银行间的成交量少,利率也有下移空间.下周期初预料还是市场仍偏宽松,不过,央行发行1,000亿台币的紧缩因子,可能让短票利率不易再压低.

今日银行间30天内短票利率主要成交在0.84-0.85%,上日在0.85%.

市场人士指出,随着经济面逐渐好转,台湾央行3月22月议息会议料将按兵不动;同时资金面相对宽裕,将扶助短票利率3月持稳在0.85-0.88%.[ID:nST0438222]

今日央行存单到期2,044亿台币,发行金额尚未公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共1兆3,527亿台币,依序为周一3,970亿、周二53.5亿、周三4,082亿、周四2,956亿、周五2,465.5亿.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周五当日超额准备为负172亿台币,累计超额准备为2,500亿台币,加计前期1%的超额准备为3,720台币.

**RP利率不变**

债市同业附买回(RP)利率未变,今日补上班日到期落单量少,投信、寿险资金供应也不虞匮乏,调度相当顺畅.

展望下周,资金调度人士表示,下周有公债及364天期存单发行,惟目前市场资金偏多,加之有公债还本付息陆续挹注,预料RP利率可望持稳于既有区间.

不过值得注意的是,有券商表示,由于下周公债密集付息,交易商于付息当日需持有该期券种兑领利息,资金配置难分散,调度风险较大.

"最近市场资金就是稍紧、稍松一点,但利率都可以维持在区间之内,"一位证券商交易人士称.

今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,同于上日.

下周市场大型紧缩因子如下:周三(7日)有101/5期10年期公债及开发金(2883.TW)公司债交割,金额分别为400及60亿台币;周四(8日)有1,000亿台币364天期定期存单发行.(完)