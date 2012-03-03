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亚洲 | 2012年 3月 3日 星期六 16:45 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减195.9亿台币

路透台北3月3日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减195.9亿台币,央行存单未到期余额为6兆9,673.9亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

2月29日(三) 2,165.00 1,977.00 -188.00

3月01日(四) 1,906.00 1,750.50 -155.50

3月02日(五) 3,603.80 3,634.70 +30.90

3月03日(六) 2,044.00 2,160.70 +116.70

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总 计 9,718.80 9,522.90 -195.90

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

2月29日(三) 90.00 46.50

3月01日(四) 115.00 41.50

3月02日(五) 187.80 73.00

3月03日(六) 135.00 60.00

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总 计 527.80 221.00 (完)

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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