《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减195.9亿台币

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透台北3月3日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减195.9亿台币,央行存单未到期余额为6兆9,673.9亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
2月29日(三) 2,165.00 1,977.00 -188.00
3月01日(四) 1,906.00 1,750.50 -155.50
3月02日(五) 3,603.80 3,634.70 +30.90
3月03日(六) 2,044.00 2,160.70 +116.70
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总 计 9,718.80 9,522.90 -195.90
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
2月29日(三) 90.00 46.50
3月01日(四) 115.00 41.50
3月02日(五) 187.80 73.00
3月03日(六) 135.00 60.00
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总 计 527.80 221.00 (完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
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