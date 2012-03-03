〔台湾债市〕101/1期借券成交31亿台币,加权平均利率0.6667%

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透台北3月3日电---台湾柜台买卖中心公布,周六等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下:
期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易余额 (上日余额)
===========================================================================
101/1 31 0.7000 0.6500 0.6667 169.5 169.0
注:约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币,无条件省略小数点后数值,利率单位为%.(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。