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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 18:30 BJT

〔表格〕台湾2月份主要上市柜公司业绩

路透台北3月12日电---以下为台湾2月份主要上市柜公司业绩表现一览: 

  **电子类股**
  公司                       营收(亿台币)    与上月比较(%)    与上年同期比较(%)
  联电 (2303.TW)               75.23           -6.6                 -16.5      
  日月光 (2311.TW)             51.98           -0.7                   2.7      
  鸿海 (2317.TW)            2,365.51          -13.9                  54.7
 *仁宝 (2324.TW)              502.52           35.0                  15.6      
  矽品 (2325.TW)               43.76           -6.0                   7.2      
  台积电 (2330.TW)            335.84           -1.4                   5.8      
 *宏基 (2353.TW)              375.37           38.0                  33.8      
  华硕 (2357.TW)              275.98           26.5                  94.0      
  佳世达 (2352.TW)             62.52           -2.8                  59.5      
  广达 (2382.TW)              696.31          -10.8                  19.4      
  友达 (2409.TW)              266.69           29.1                   3.7      
  联发科 (2454.TW)             35.25           20.7                  28.8      
  宏达电 (2498.TW)            186.00           15.5                 -40.1      
  奇美电子 (3481.TW)          364.19           19.5                   0.1      
  力晶 5346.TWO              17.12            5.4                 -51.3      


  **其他类股** 
  公司                        营收(亿台币)    与上月比较(%)    与上年同期比较(%) 
 *中华电 (2412.TW)            155.02           -7.9                  -3.3      
  中钢 (2002.TW)              170.67            3.8                   6.5      
  长荣航 (2618.TW)             75.74          -16.8                   6.1      
  台塑 (1301.TW)              162.44           21.3                  11.1      
  台塑石化 (6505.TW)          719.55            2.0                  -4.3      

  资料来源:证交所 
  附注: @表示合并数字
        *表示新增(完) 

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  --整理 张雅菁

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