〔表格〕台湾2月份主要上市柜公司业绩

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透台北3月12日电---以下为台湾2月份主要上市柜公司业绩表现一览: **电子类股** 公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%) 联电 (2303.TW) 75.23 -6.6 -16.5 日月光 (2311.TW) 51.98 -0.7 2.7 鸿海 (2317.TW) 2,365.51 -13.9 54.7 *仁宝 (2324.TW) 502.52 35.0 15.6 矽品 (2325.TW) 43.76 -6.0 7.2 台积电 (2330.TW) 335.84 -1.4 5.8 *宏基 (2353.TW) 375.37 38.0 33.8 华硕 (2357.TW) 275.98 26.5 94.0 佳世达 (2352.TW) 62.52 -2.8 59.5 广达 (2382.TW) 696.31 -10.8 19.4 友达 (2409.TW) 266.69 29.1 3.7 联发科 (2454.TW) 35.25 20.7 28.8 宏达电 (2498.TW) 186.00 15.5 -40.1 奇美电子 (3481.TW) 364.19 19.5 0.1 力晶 5346.TWO 17.12 5.4 -51.3 **其他类股** 公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%) *中华电 (2412.TW) 155.02 -7.9 -3.3 中钢 (2002.TW) 170.67 3.8 6.5 长荣航 (2618.TW) 75.74 -16.8 6.1 台塑 (1301.TW) 162.44 21.3 11.1 台塑石化 (6505.TW) 719.55 2.0 -4.3 资料来源:证交所 附注: @表示合并数字 *表示新增(完) 台股业绩或财测相关新闻,请点选[RES|RESF-TW-CMN] --整理 张雅菁
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市