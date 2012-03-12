(重温稿)〔台湾货币市场〕短率稳中偏软,央行冲销力道不足推升资金水位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
* 央行减收长天期存单
* 短票利率再度回落
记者 林妙容
路透台北3月9日电---台湾银行间短期利率周五稳中偏软.364天期央行存单发行后,央行未加大冲销力道,且对银行申购长天期存单多数予以减收,令市场资金水位扬升,资金去化无门,短票利率因而回软,短拆利率则无甚波动.
资金调度人士指出,近来较长天期存单到期后,央行发行转趋消极,今日借由代收行收受的隔夜资金力道又未加大,一时间市场钱满为患,消化管道付之阙如.
"今天不只外商多,本地银行也多(钱),大家都被砍(长天期存单申购额度)."一大型银行人士称.
市场人士及分析师表示,一般预期央行在本月22日举行的第一季理监事会议上,将维持重贴现率在1.875%不变,但透过减收长天期存单,及近来一年期存单标售得标利率不断下行看来,已实质达到降息的效果.
本周央行标售的364天期定期存单加权平均得标利率为0.878%,落在市场预估的0.87-0.89%区间内,较上月0.887%下行0.9个基点.[ID:nST0508685].
隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.399%,上日收在0.400%;区间在0.299-0.700%,同上日.
2-7天拆款利率在0.392-0.720%,与上日相同.
**短票利率回跌**
短票方面,票券商指出,发票量今日维持在高档,但市场因央行冲销力道减弱而闲钱骤增,加上周末积数的加乘效果,令银行买票意愿大为提升,买气强烈带动指标短票利率回跌.
票券商并表示,由于拆款的资金成本便宜,近来票券商倾向以短拆弥平资金缺口,令短天期票券的库存增多,票量仍供不应求.
今日银行间30天内短票利率主要成交在0.84%,上日在0.84-0.85%.
今日央行共发行2,132亿台币存单,相较存单到期金额2,465.5亿,存单发行余额减少333.5亿.[TW/MMTCN]本周央行存单发行余额净减468亿台币.
下周央行存单到期总额为1兆5,628.5亿台币,依序为周一5,561.5亿,周二400亿,周三5,207亿,周四1,841亿,及周五2,619亿.
拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备为负21亿台币,累计超额准备为负341亿台币,加计前期1%的超额准备为520亿台币.
**RP利率持稳**
债市同业附买回(RP)利率不变.投信、寿险及一般企业资金供应充裕,交易商以到期续作为主,要找新钱也不难.
展望下周,资金调度人士指出,除周五有20年期公债交割外,市场并无特别紧缩因子,加之周一有300亿台币的公债到期资金拨款入账,料市场资金供应不虞匮乏.整体而言,在央行召开理监事会议前,市场应能平稳度过,RP利率也能持于原有区间.
今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,与上日相同.(完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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