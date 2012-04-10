〔纽约汇市〕日圆持坚,因日本央行按兵不动且市场担心欧债危机(更新版)

(新增文末表格)

* 日本央行未进一步放宽政策

* 欧元区忧虑、美国数据疲软或提振日圆需求

* 西班牙、意大利公债较可比德债利差走阔

路透纽约4月10日电---投资者避险操作周二将日圆兑美元及兑欧元推升至数周高位,因西班牙和意大利公债收益率(殖利率)上扬,凸显出对全球经济的忧虑,且日本央行称并未考虑进一步放宽货币政策.

投资者逃离欧元和股市等风险较高资产,因欧元区持续与延宕未决的债务危机抗争,市场担心全球经济成长或持续不振.

欧元兑日圆跌至近七周低点,或录得五周来最大单日跌幅.

美元兑日圆挫至近一个月低点,势将连续第五日下跌.

"比较关注西班牙,"瑞穗实业银行外汇销售部门副总裁Fabian Eliasson说.并称日本央行决定不进一步放宽政策,令投资者转向日圆.

日圆和美国公债等的避险魅力进一步升温,西班牙公债收益率升至近6%,德国公债收益率周二追平纪录低点,都反映出对欧元区主权债务危机的忧虑之情.

"日圆因避险而变得略为吃香,因欧洲股市大跌,"Tempus Consulting 汇率策略师John Doyle说.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌26.09点,或2.48%,报1,026.15点,为1月中来最低收位.[.EUCN]

上周令人失望的美国就业数据助燃了美联储将推出另一轮量化宽松政策的言论,投资人将选择日圆而不是美元,Doyle补充说.量化宽松政策对美元不利.

根据路透数据,美元兑日圆JPY=低见80.65日圆,此为3月初来最低.美元兑日圆尾盘报80.70日圆,跌穿位于50天移动均线切入位80.78日圆的支持位.

"日圆走势暗示市场人士原本预期日本央行将放宽政策,"Scotia Capital驻多伦多的首席汇市策略师Camilla Sutton说.

"不过仍不排除这可能性,日本央行可能选择在本月稍后会议放宽政策,"她补充说.

欧元兑日圆EURJPY=也下跌,触及105.47日圆的近七周低位,之后轻微反弹至105.52日圆,跌1.22%.

**西班牙和意大利公债收益率攀升**

欧元兑美元EUR=下跌,尽管日内稍早短暂持平.欧元兑美元跌0.18%,至1.3076美元.

近期西班牙公债承压,因投资人忧虑西班牙将成为下一个欧元区问题扩散的源头,原因是该国财政状况疲弱.

优于预期的德国贸易数据未能对欧元提供很大支持,因投资人仍聚焦在欧元区二线国家的落后表现.

"市场正关注欧洲,且认为一些经济体出现衰退.德国状况良好,但正受到其他国家拖累,"澳洲国民银行汇市分析师Gavin Friend说.

期权市场反映出的欧元前景的不确定性有所下降,三个月风险逆转指标EUR3MRR=GFI周二报-2.15,仍旧偏向于欧元卖权,但已经较2月中旬的-3.5持续改善.

三个月欧元兑日圆风险逆转指标EUJP3MRR=GFI仍旧偏向欧元卖权,报-3.5,仍低于3月初-3.68的水平.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3080 1.3100 -0.15 +1.04 1.2945

美元/日圆 JPY= 80.66 81.52 -1.05 +4.83 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 106.82 106.77 +0.05 +7.29 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9181 0.9170 +0.12 -2.08 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5859 1.5890 -0.20 +2.09 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0041 0.9972 +0.69 -1.49 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0250 1.0303 -0.51 +0.24 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2016 1.2005 +0.09 -1.05 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8243 0.8248 -0.06 -1.03 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8150 0.8212 -0.75 +4.70 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.8086 5.7771 +0.55 -2.81 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5702 7.5650 +0.07 -2.17 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.8049 6.7535 +0.76 -1.20 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8515 8.8361 +0.17 -0.70 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 梁睿雪/利棣儿;审校 李军

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