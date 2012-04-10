全球外汇市场4月11日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)
4月10日(二)
2350 - 日本3月银行放款余额
2350 - 日本2月机械订单
4月11日(三)
0130 - 澳洲2月房屋融资
0630 - 欧洲央行执委科尔在一早餐会上发表演说
0600 - 德国3月趸售(批发)物价
1100 - 美国4月6日当周抵押贷款指数
1220 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在该联储主办的2012年金融市场会议上发表"欢迎回来"致辞(1220).
1230 - 美国3月进出口物价
1330 - 美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在巴德学院利维经济学研究所主办的第21届明斯基(Hyman P. Minsky)年会上发表演讲,年会主题为"债务、赤字和金融不稳定"
1400 - 法国财政经济部长巴胡安和预算部长Valerie Pecresse向法国参议院提交多年期政府预算计划
1430 - 波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦参加一个政策讨论会议,主题为"货币市场基金:曾经的魔鬼?已转变为未来的天使?"(1430).
1600 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在该联储主办的2012年金融市场会议上致闭幕辞
1800 - 美国3月联邦预算
1800 - 美联储发表褐皮书
2100 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在Homer Jones纪念讲座活动中致欢迎辞.
2315 - 美联储副主席叶伦在纽约大学货币市场从业人员协会(Money Marketeers of New York University)晚宴上发表演讲,题为"经济前景和货币政策"
2350 - 日本上周资本流动数据
2350 - 日本3月国内企业物价指数(CGPI)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张明钧;审校 戴素萍
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