〔东京汇市〕日圆及美国公债跳升,因全球成长疑虑再起

2247GMT---全球经济成长疑虑猛烈复燃,造成股市、大宗商品及风险货币大跌,日圆及美国公债成为大赢家.
美元/日圆JPY=EBS在一个月低点80.710日圆,周二己挫低1%,而欧元/日圆EURJPY=EBS跌至105.570日圆,约为2月底以来最低.技术图型显示,在今年升势的50%回档位104.22之前几无支撑.
澳元、新西兰元及加元兑日圆的跌势最惨.
投资人争相避险,将10年期美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR压至2.0%下方,为一个月来首见,最新报1.98%.美元指数.DXY仅微升至79.750,因部分市场人士仍预期美国联邦储备理事会(美联储)将进一步量化宽松.
亚洲今日的重要数据不多.日本将公布机械订单,之后是澳洲4月消费者信心及2月房屋融资数据.(完)
--编译 蔡美珍;审校 杜明霞
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