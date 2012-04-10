〔东京汇市〕日圆及美国公债跳升,因全球成长疑虑再起

东南亚股市：菲律宾股市技术性反弹，印尼股市下跌

路透2月16日 - 菲律宾股市周四收高，扳回上日失地，工业和金融股领涨。印尼股市收低，备受关注的雅加达特区首长第一轮选举结果不明朗。 非官方的样本投票计数显示，雅加达特区现任首长钟万学(Basuki Tjahaja Purnama)和前教育部长阿尼斯(Anies Baswedan)在周三的选举中都未能以多数票胜出，因而将举行第二轮投票。 大选委员会预计将在约两周后宣布官方结果，第二轮投票最早料在4月举行。 印尼股市 收低0.1%，受金融股拖累。 PT Bank Mandiri Tbk 跌2%，收在近两周最低位。 菲律宾股市 收高1.5%，上两个交易日曾大幅下跌。 新加坡股市 延续涨势，收高0.3%，受金融股和工业股提振。 星展银行(DBS) 上涨1.7%，尽管该行的季度获利录得两年来最低水平。 泰国股市 延续涨势，上涨2.1%，创下三个月中最大收盘价。