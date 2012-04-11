〔西班牙经济〕倘若经济恶化,银行业需筹措更多资本--央行总裁

路透马德里4月10日电---西班牙央行总裁奥多涅斯周二表示,倘若经济恶化,该国银行业可能需要更多资本;这反映出在政府撙节措施导致衰退加深的情况下,对于部份银行业者可能无法熬过衰退的隐忧再度浮现. 西班牙银行业者因2008年地产崩盘而遭受严重打击,自去年欧债危机恶化后,该行业即受到严密的检视.近期其他部门贷款违约攀升,令银行业备受各界瞩目. 投资人担忧银行业困境可能迫使西班牙像希腊及葡萄牙一样接受纾困,因而在周二抛售西班牙债券,将收益率推升至12月以来高位. 政府排除纾困的可能性,首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周一宣布医疗及教育支出不会免于削减,以期符合欧盟赤字限制的规定. 欧盟对这项撙节举措表示欢迎,但许多分析师担忧这会导致更严重的衰退;央行总裁奥多涅斯表示,若发生这种情况,则意谓着银行业需要更多资本,但他坚称并未进行任何谈判来讨论西班牙银行业可能的纾困案. "西班牙经济最终倘若复苏,则已经做的就够了;但经济恶化状况若较预期严重,就有必要持续增加并改善资本,以期拥有强健的体质,"他在马德里开会时指出. 西班牙今年经济料将萎缩1.7%,但可能会更加恶化,因为政府将中央预算大砍270亿欧元(350亿美元),且进一步删减该国17个自治区域数以十亿欧元计的支出. 奥多涅斯表示,西班牙经济在短期内不太可能强劲复苏. "要想在一个货币同盟中解决这场源自债务过于沉重或失去竞争力的危机,进展是相当缓慢的,这就是我们为何不能感到自满的原因所在,"他称.(完) --编译 龚芳;审校 郑茵