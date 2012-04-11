〔日本数据〕3月银行放款余额较上年同期增加0.8%--央行

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受助于基金买入和豆油期货上升
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
路透东京4月11日电---日本央行周三公布数据显示,日本主要银行3月放款余额较上年同期增加0.8%.
包括"信金"银行在内的四大类银行放款总额为459.7兆(万亿)日圆(5.7万亿美元).
央行一名官员在简报称,其增长反映出重建相关的基金对资金的需求日益增加,且和企业并购相关的基金也有资金需求.
扣除注销坏帐等特殊因素后的放款余额较上年同期上升1.1%.
以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比,部分前值可能已修正):
3月 2月 1月
含信金银行 +0.8 +0.6 +0.6
不含信金银行 +0.9 +0.8 +0.7
银行持有的商业票据余额 -7.0 +1.0 +1.3
参看相关细节,请点选日本央行网站,网址为(here)(完)
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--编译 张若琪;审校 孙茉莉
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
“市场有大量基金买盘，很多纺织厂仍需要为大量棉花定价，这也提供支撑，”英国贸易行Plexus Cotton风险管理部门总监Peter Egli说。
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