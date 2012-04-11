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货币新闻 | 2012年 4月 11日 星期三 08:17 BJT

〔日本数据〕3月银行放款余额较上年同期增加0.8%--央行

路透东京4月11日电---日本央行周三公布数据显示,日本主要银行3月放款余额较上年同期增加0.8%.

包括"信金"银行在内的四大类银行放款总额为459.7兆(万亿)日圆(5.7万亿美元).

央行一名官员在简报称,其增长反映出重建相关的基金对资金的需求日益增加,且和企业并购相关的基金也有资金需求.

扣除注销坏帐等特殊因素后的放款余额较上年同期上升1.1%.

以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比,部分前值可能已修正):

3月 2月 1月

含信金银行 +0.8 +0.6 +0.6

不含信金银行 +0.9 +0.8 +0.7

银行持有的商业票据余额 -7.0 +1.0 +1.3

参看相关细节,请点选日本央行网站,网址为(here)(完)

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--编译 张若琪;审校 孙茉莉

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