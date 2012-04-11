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货币新闻 | 2012年 4月 11日 星期三 08:12 BJT

〔日本数据〕2月核心机械订单较前月意外上升4.8%,优于预期

路透东京4月11日电---日本内阁府周三公布的数据显示,日本2月核心机械订单意外较前月上升4.8%,表明受地震影响的东北部地区重建工作正在支撑企业支出.

市场对2月核心机械订单预估值为按月下降0.8%;1月上升3.4%.

2月核心机械订单较上年同期上升8.9%,预估为上升3.1%.核心订单波动较大,被视作衡量未来六到九个月资本支出的指标.

日本内阁府上调对机械订单的评估,称该数据显示温和上升的趋势.之前,内阁府称该数据上下波动.

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--编译 郑茵;审校 孙茉莉

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