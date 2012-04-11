〔日本数据〕2月核心机械订单较前月意外上升4.8%,优于预期

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受助于基金买入和豆油期货上升
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
路透东京4月11日电---日本内阁府周三公布的数据显示,日本2月核心机械订单意外较前月上升4.8%,表明受地震影响的东北部地区重建工作正在支撑企业支出.
市场对2月核心机械订单预估值为按月下降0.8%;1月上升3.4%.
2月核心机械订单较上年同期上升8.9%,预估为上升3.1%.核心订单波动较大,被视作衡量未来六到九个月资本支出的指标.
日本内阁府上调对机械订单的评估,称该数据显示温和上升的趋势.之前,内阁府称该数据上下波动.
参看完整表格,请点选以下网址(here)
浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
--编译 郑茵;审校 孙茉莉
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
“市场有大量基金买盘，很多纺织厂仍需要为大量棉花定价，这也提供支撑，”英国贸易行Plexus Cotton风险管理部门总监Peter Egli说。
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。