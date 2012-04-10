〔国际油市〕伊朗对欧盟实施石油"反制裁"--伊朗电视(更新版)

(新增细节)

路透迪拜4月10日电---伊朗国家电视台周二报导称,伊朗已削减对西班牙的石油出口,并可能中断对德国和意大利的出口.伊朗此举显然是想在本周稍后与世界强国的关键协商之前先加强自身的地位.

不过伊朗的"反制裁"行动似乎不会产生太大影响.西班牙最大炼厂表示,早在数月之前该厂即以沙特(沙乌地)石油取代了伊朗石油.

自从欧盟1月决定从7月开始停止进口所有伊朗石油之后,伊朗即使出以牙还牙的策略.

伊朗与六个世界强国关于其核计划的协商本周六将在伊斯坦堡重新展开,可能会为松绑制裁铺平道路,并可能解除以色列空袭伊朗的威胁.

伊朗石油遭禁运之前,欧盟是其仅次于中国的第二大买家,禁运令直接冲击到伊朗最大的出口收入来源.(完)