〔欧洲金融〕欧央行委员诺沃特尼:目前不需要再度推出三年期贷款操作

路透维也纳4月10日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周二表示,西班牙正采取必要的举措来修复其财政,并称尽管目前无需再挹注三年期资金,但未来不排除这样的可能性.

欧洲央行透过两轮三年期贷款操作向银行体系挹注超过1兆(万亿)欧元的流动性,此举协助避免了信贷危机且稳定了债市.

诺沃特尼正在维也纳出席会议,在会议间歇被问及是否需要第三轮贷款操作时,他表示,"我不排除这个可能,但我认为目前没有必要."

他并称,他并不担心西班牙的情况,因为该国政府已采取必要的举措.

欧洲央行自2月底完成第二轮三年期贷款操作后,便处于观望状态,以评估其因应危机举措的效果.

诺沃特尼表示,欧洲央行在推出紧急举措的同时就已经在考虑如何解除这些举措.其并称,现在还不是具体讨论撤出这类支撑举措的时候.(完)