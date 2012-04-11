〔全球商品〕中国仍将维持对铁矿石的强劲需求--淡水河谷

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透里约热内卢4月10日电---巴西淡水河谷(Vale) (VALE5.SA)执行长Murilo Ferreira周二指出,中国仍将维持对铁矿石的强劲需求,挑战对其经济放缓的预期.
"那些从1990年代起就不看好中国经济成长的人士将再度看走眼."Ferreira告诉记者."中国正整装出发."
为助满足其需求,淡水河谷预计将投资逾500亿美元扩大铁矿石、镍、铜、肥料、煤炭和其他矿产产出.Ferreira表示,其中350亿美元将在四年间用于完成其20项最大型项目.淡水河谷已斥资135亿美元于那些矿产.
他还称,另195亿美元料于今年稍晚获公司董事会批准,用于巴西亚马逊区域年产9,000万吨的Serra Sul铁矿石矿项目.Serra Sul应能于2016年开始营运.
Serra Sul将提高巴西北部Para州Carajas区的铁矿石产量约90%,并使该公司整体产出增加近三分之一,至每年近4亿吨.
中国是全球最大的铁矿石进口国和钢铁生产国.中国周二称3月铁矿石进口较2月减少3%至6,290万吨.石油和铜进口也减少.
Ferreira表示,尽管中国3月铁矿石进口下滑,但该季较上年同期增加6%.
由于中国本身几乎没什么高品质矿石,因此较多需自巴西和澳洲生产商进口,如必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)等.
"中国对我们的需求日益增多."他说.(完)
--编译 张若琪;审校 吴云凌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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