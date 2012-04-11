〔全球商品〕中国仍将维持对铁矿石的强劲需求--淡水河谷

路透里约热内卢4月10日电---巴西淡水河谷(Vale) (VALE5.SA)执行长Murilo Ferreira周二指出,中国仍将维持对铁矿石的强劲需求,挑战对其经济放缓的预期.

"那些从1990年代起就不看好中国经济成长的人士将再度看走眼."Ferreira告诉记者."中国正整装出发."

为助满足其需求,淡水河谷预计将投资逾500亿美元扩大铁矿石、镍、铜、肥料、煤炭和其他矿产产出.Ferreira表示,其中350亿美元将在四年间用于完成其20项最大型项目.淡水河谷已斥资135亿美元于那些矿产.

他还称,另195亿美元料于今年稍晚获公司董事会批准,用于巴西亚马逊区域年产9,000万吨的Serra Sul铁矿石矿项目.Serra Sul应能于2016年开始营运.

Serra Sul将提高巴西北部Para州Carajas区的铁矿石产量约90%,并使该公司整体产出增加近三分之一,至每年近4亿吨.

中国是全球最大的铁矿石进口国和钢铁生产国.中国周二称3月铁矿石进口较2月减少3%至6,290万吨.石油和铜进口也减少.

Ferreira表示,尽管中国3月铁矿石进口下滑,但该季较上年同期增加6%.

由于中国本身几乎没什么高品质矿石,因此较多需自巴西和澳洲生产商进口,如必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)等.

"中国对我们的需求日益增多."他说.(完)