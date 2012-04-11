〔美国个股〕百思买执行长在接受个人操守调查期间离职

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受助于基金买入和豆油期货上升
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
路透4月10日电---百思买(Best Buy)(BBY.N)周二证实,公司执行长Brian Dunn突然请辞,目前正值对其个人不当行为的指控展开调查之际.
"关于Dunn个人操守方面的某些问题引起董事会的注意,这与公司的经营或财务控制无关,而且已有审计委员会展开调查.在完成调查前,Dunn选择了辞职,"百思买外部发言人士Claire Koeneman表示.她不愿说明是哪些问题.
尚未能联系到Dunn发表意见.
Dunn在百思买周二稍早发布的声明稿中表示,"在这家公司工作了28年,每一天都过得很快乐,今天我离开,是为了美好的将来.
百思买表示,董事会成员G. Mike Mikan将担任代理执行长,目前正在寻觅新的执行长.(完)
--编译 戴素萍;审校 沈以文
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
“市场有大量基金买盘，很多纺织厂仍需要为大量棉花定价，这也提供支撑，”英国贸易行Plexus Cotton风险管理部门总监Peter Egli说。
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。