〔日本个股〕夏普称正与凸版印刷及大日本印刷洽谈(土界)工厂股份

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透大阪4月10日电---日本液晶显示器大厂夏普(6753.T)周二表示,正在与供应商凸版印刷(7911.T)和大日本印刷(7912.T)洽商出售夏普(土界)工厂的新股,以将其分拆出去.
夏普更进一步扩大上财年整体亏损预估,至创纪录的3,800亿日圆(48亿美元),此前在2月时预估亏损为2,900亿日圆.
"我们认为前景是乐观的,"夏普执行总经理Tetsuo Onishi在大阪的记者会中说.
夏普在3月时同意发行669亿日圆新股给台湾鸿海(2317.TW),使后者取得11%股权.
双方结盟的条件中,鸿海取得该座日本最先进LCD工厂的46.48%股权.夏普表示其在这家子公司的持股将降至低于40%.
索尼(6758.T)拥有7%的(土界)工厂股份,但在3月时即表示无意增加持股.
(土界)工厂兴建时耗资逾40亿美元,但始终未能损益平衡.夏普减持股份可使其亏损不会蔓延至夏普其余部门.
夏普股价今年以来已下滑17%,周三0026GMT下跌3.58%.(完)
--编译 李婷仪;审校 沈以文
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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