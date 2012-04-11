〔日本个股〕夏普称正与凸版印刷及大日本印刷洽谈(土界)工厂股份

路透大阪4月10日电---日本液晶显示器大厂夏普(6753.T)周二表示,正在与供应商凸版印刷(7911.T)和大日本印刷(7912.T)洽商出售夏普(土界)工厂的新股,以将其分拆出去.

夏普更进一步扩大上财年整体亏损预估,至创纪录的3,800亿日圆(48亿美元),此前在2月时预估亏损为2,900亿日圆.

"我们认为前景是乐观的,"夏普执行总经理Tetsuo Onishi在大阪的记者会中说.

夏普在3月时同意发行669亿日圆新股给台湾鸿海(2317.TW),使后者取得11%股权.

双方结盟的条件中,鸿海取得该座日本最先进LCD工厂的46.48%股权.夏普表示其在这家子公司的持股将降至低于40%.

索尼(6758.T)拥有7%的(土界)工厂股份,但在3月时即表示无意增加持股.

(土界)工厂兴建时耗资逾40亿美元,但始终未能损益平衡.夏普减持股份可使其亏损不会蔓延至夏普其余部门.

夏普股价今年以来已下滑17%,周三0026GMT下跌3.58%.(完)