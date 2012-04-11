〔中港个股〕上海石化今年尚未加工处理任何伊朗原油--财务总监

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港4月10日电---中国上海石油化工(0338.HK)一名高层主管周二表示,公司今年尚未加工处理任何伊朗原油.上海石化的母公司因为一项年度合约争议,此前削减伊朗原油进口.
上海石化财务总监叶国华在财报说明会上向记者表示,去年上海石化的伊朗石油加工量约每日2.2万桶,约占公司总加工量每日22万桶的10%.
"原本,我们计画今年伊朗原油使用量和去年相同,"上海石化董事长戎光道称."我们是透过其他公司进口原油,像是中国石油化工集团公司.但我们今年尚未接到任何伊朗原油船货."
叶国华指出,伊朗原油目前是相当敏感的话题,美国正在对伊朗石油出口实施制裁,今年上海石化将持续对进口伊朗原油审慎处理.
根据海关资料,中国今年1-2月进口伊朗原油数量减少21.5%,至每日39.5万桶.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张涛
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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