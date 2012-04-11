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亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 08:28 BJT

〔中港个股〕上海石化今年尚未加工处理任何伊朗原油--财务总监

路透香港4月10日电---中国上海石油化工(0338.HK)一名高层主管周二表示,公司今年尚未加工处理任何伊朗原油.上海石化的母公司因为一项年度合约争议,此前削减伊朗原油进口.

上海石化财务总监叶国华在财报说明会上向记者表示,去年上海石化的伊朗石油加工量约每日2.2万桶,约占公司总加工量每日22万桶的10%.

"原本,我们计画今年伊朗原油使用量和去年相同,"上海石化董事长戎光道称."我们是透过其他公司进口原油,像是中国石油化工集团公司.但我们今年尚未接到任何伊朗原油船货."

叶国华指出,伊朗原油目前是相当敏感的话题,美国正在对伊朗石油出口实施制裁,今年上海石化将持续对进口伊朗原油审慎处理.

根据海关资料,中国今年1-2月进口伊朗原油数量减少21.5%,至每日39.5万桶.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张涛

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