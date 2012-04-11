《台湾报摘》--工商时报4月11日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--财政部明日公布证所税课征方案,据了解,法人部分除境外投资机构(FINIs)不课征证所税外,国内企业拟由调高最低税负制税率课征,以现行10%税率调高至12%为初步规划.
* 其他:
--行政院长陈冲昨日在立院答询时表示,他并不反对汽燃费改随油征收的概念,但交通部须有配套措施.交通部长毛治国则说明,在理想状况下,汽燃费随油征收并同"能源税"实施,但若能源税短期内无法上路,交通部可研拟随油征收方案,修订法令,交付政院、立院讨论.
--经济部昨日召开台电及中油经营改善小组委员会议,会中有人主张台电、中油都应民营化,国营会执行长刘明忠则在会后表示,部份专家学者认为,油电事业民营化后,能否确保能源的国家安全存量不无疑虑,因此经济部将会深入探讨.
--财政部明日将端出证所税细节方案.国内寿险业者指出,寿险一旦开征证所税,除可能出现年底冲高股价或大卖股等,造成股市大幅波动外,也可能因利差损扩大,被迫必须调涨保费,因此寿险业争取排除,或维持现行最低税负制以减轻冲击.
--针对金控获利90%可分配股利是否进一步限缩到70%,银行局昨日找十六家金控讨论是否要以法律明订,要求金控增提20%的特别盈余公积,避免金控被课征10%的未分盈余税,且能强化资本适足率.据了解,十六家金控中有7家争取维持现状、有部分金控无意见,最后并未形成共识.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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