《台湾报摘》--工商时报4月11日

* 头版头条:

--财政部明日公布证所税课征方案,据了解,法人部分除境外投资机构(FINIs)不课征证所税外,国内企业拟由调高最低税负制税率课征,以现行10%税率调高至12%为初步规划.

* 其他:

--行政院长陈冲昨日在立院答询时表示,他并不反对汽燃费改随油征收的概念,但交通部须有配套措施.交通部长毛治国则说明,在理想状况下,汽燃费随油征收并同"能源税"实施,但若能源税短期内无法上路,交通部可研拟随油征收方案,修订法令,交付政院、立院讨论.

--经济部昨日召开台电及中油经营改善小组委员会议,会中有人主张台电、中油都应民营化,国营会执行长刘明忠则在会后表示,部份专家学者认为,油电事业民营化后,能否确保能源的国家安全存量不无疑虑,因此经济部将会深入探讨.

--财政部明日将端出证所税细节方案.国内寿险业者指出,寿险一旦开征证所税,除可能出现年底冲高股价或大卖股等,造成股市大幅波动外,也可能因利差损扩大,被迫必须调涨保费,因此寿险业争取排除,或维持现行最低税负制以减轻冲击.

--针对金控获利90%可分配股利是否进一步限缩到70%,银行局昨日找十六家金控讨论是否要以法律明订,要求金控增提20%的特别盈余公积,避免金控被课征10%的未分盈余税,且能强化资本适足率.据了解,十六家金控中有7家争取维持现状、有部分金控无意见,最后并未形成共识.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.