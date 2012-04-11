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亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 08:36 BJT

〔新加坡个股〕星展集团将为中国子公司注资3.64亿美元

路透新加坡4月11日电---东南亚最大银行--星展集团控股(DBSM.SI)周三表示,计画为快速成长的中国子公司注资23亿元人民币(3.6441亿美元).

该行在声明中指出,星展银行中国将投资于扩充网络,增聘员工,提升基础建议及其他技术平台.

这笔注资尚待监管部门核批.

星展表示,此将为其首度为全资中国子公司挹注资本,这家子公司是在五年前创立,资本额为40亿元人民币.(完)

--编译 龚芳;审校 张明钧

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