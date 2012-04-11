〔美国金融〕压力测试显示美国银行可以做得更好--美联储理事塔鲁洛

路透华盛顿4月10日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事塔鲁洛周二表示,根据今年稍早完成的美联储压力测试结果,美国大型银行业表现相当不错,但一些银行还需一番努力,才能改善其资本的质与量.

"实际上,每家公司都还有改善的空间,但一些公司仍有很多工作要做,"塔鲁洛为在芝加哥一场会议所准备的讲稿中表示.

"在明年的资本评估中,这仍将是监督方面关注的焦点."

美联储透过年度压力测试,让市场和监管单位得以一窥美国银行业的体质.经由压力测试也可以判定个别的银行是否够强劲,可以透过提高股利等方式来降低其资本缓冲.

这些测试适用于资产超过500亿美元的银行.

塔鲁洛的评论暗示,尽管分析师和其他观察家把近期的压力测试结果视之为该产业复原程度的迹象,但美联储力推金融巨擘达到更严格资本标准的努力并没有松懈的打算.

塔鲁洛未有提及哪些银行需要改善其资产负债表,但在19家受测银行中,仅有四家未通过,其中包括了美国最大的寿险商美国大都会人寿保险公司(MET.N),以及美国第三大银行花旗集团(C.N).(完)