《台湾报摘》--经济日报4月11日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--经济部电价调整方案出炉,用电愈多涨价愈多,工业用电调幅最高,整体平均调幅约三成,其中,离峰电价调幅高达6成,对制造业冲击大.根据估计,这波电价调涨对制造业成本平均增加0.7个百分点.
* 其他:
--重新开征证所税的同时,基于市场衡平性原则,财政部考虑将纳入课征证所税的一般法人,在期货市场的交易所得,一并纳入课税范围.
--全国工业总会昨日改选理监事,由金仁宝集团董事长许胜雄当选理事长,他一上任就展现深化大陆布局的企图心,马上成立"台湾商品大陆拓销委员会".
--中钢(2002.TW)3月在业外挹注下,结束连三个月亏损,单月转亏为盈,税前小赚3.29亿台币,每股税前盈余0.02台币.展望第二季,随着铁、煤平均成本可望再降,加上市场估6月盘价平盘开出,但成本降低,可望带动第二季正式转亏转盈,走出营运谷底.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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