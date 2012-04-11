《台湾报摘》--经济日报4月11日

* 头版头条:

--经济部电价调整方案出炉,用电愈多涨价愈多,工业用电调幅最高,整体平均调幅约三成,其中,离峰电价调幅高达6成,对制造业冲击大.根据估计,这波电价调涨对制造业成本平均增加0.7个百分点.

* 其他:

--重新开征证所税的同时,基于市场衡平性原则,财政部考虑将纳入课征证所税的一般法人,在期货市场的交易所得,一并纳入课税范围.

--全国工业总会昨日改选理监事,由金仁宝集团董事长许胜雄当选理事长,他一上任就展现深化大陆布局的企图心,马上成立"台湾商品大陆拓销委员会".

--中钢(2002.TW)3月在业外挹注下,结束连三个月亏损,单月转亏为盈,税前小赚3.29亿台币,每股税前盈余0.02台币.展望第二季,随着铁、煤平均成本可望再降,加上市场估6月盘价平盘开出,但成本降低,可望带动第二季正式转亏转盈,走出营运谷底.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.