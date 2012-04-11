〔美国个股〕雅虎CEO拟定公司新结构计画,企图重振业务成长

路透旧金山4月10日电---雅虎(Yahoo!)(YHOO.O)执行长Scott Thompson规划了重振公司策略,将设计一套新结构,加强聚焦于用户、广告主及商务等受到忽略的领域.

雅虎上周宣布,将裁员2,000人,相当于总员工人数的14%,同时准备进行全面改革.

执行长Thompson周二在一份内部信函表示,公司将从5月1日起依据三大核心部门进行组织.Thompson表示,商务将是未来成长的关键,这块业务领域将获得新的重点强化.

Thompson在信中强调,当务之急是在核心业务取得胜利,公司才能获得追求新成长契机的权利.

Thompson今年1月获任命为执行长,他将主持周二稍晚的全体员工会议.

雅虎三个新部门之中,一为专注媒体内容业务的消费者部门,由Ross Levinsohn执掌,涵盖Flickr、搜寻、电子邮件及电子商务等内容.

新的"地区"部门将负责处理广告主,而科技部门将处理雅虎的基础设施及平台.

Thompson在信中指出,未来几天到数周,各项业务主管将进一步说明推动业务的计画.

"到最后,唯有客户会决定我们在市场上是赢或是输."

一如预期,新结构废除了原先一个集中管理的产品部门,该部门原由Blake Irving执掌,Irving几周内将离职,预计不会安排接任人选.(完)