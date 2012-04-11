《全球重要经济事件一览表》--4月11日-4月18日

(除特别说明外,均为GMT时间)

4月11日(三)

华盛顿--美联储发表褐皮书,综合对12个联储地区当前经济状况的评论(1800).

东京--日本央行发表月报(0500).

香港--亚洲开发银行(ADB)发表2012年亚洲发展展望报告.

巴黎--欧洲央行执委科尔在早餐会上发表讲话(0630).

巴黎--法国财政经济部长巴胡安和预算部长Valerie Pecresse向法国参议院提交多年期政府预算计划(1400).

马德里--西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)在议会主持月度议程,并向议员发表有关经济缩减内容的演讲.(0700)

纽约--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在巴德学院利维经济学研究所主办的第21届明斯基(Hyman P. Minsky)年会上发表演讲,年会主题为"债务、赤字和金融不稳定"(1330).

纽约--美联储副主席叶伦在纽约大学货币市场从业人员协会(Money Marketeers of New York University)晚宴上发表演讲,题为"经济前景和货币政策"(2215).

佐治亚州斯通山--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在该联储主办的2012年金融市场会议上发表"欢迎回来"致辞(1220).波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦参加一个政策讨论会议,主题为"货币市场基金:曾经的魔鬼?已转变为未来的天使?"(1430).洛克哈特并致闭幕辞(1600)

圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在Homer Jones纪念讲座活动中致欢迎辞(2100).

4月12日(四)

法兰克福--欧洲央行(ECB)发表月报(0800).

东京--日本央行举行分支机构负责人会议,并将发表地方经济评估报告.央行总裁白川方明在央行分支机构负责人会议致开幕词.

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森向挪威市政和普通员工联盟Fagforbundet发表讲话(0800).

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森向受邀请的外国大使馆代表发表演讲(1300).

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)经济部门发表有关财政整固的经济政策报告.

里斯本--葡萄牙议会讨论并投票表决欧盟预算纪律条约(1300).

都柏林--欧洲央行执委亚斯穆森在国际与欧洲事务学院(IIEA)发表午餐会主旨演讲,题为"稳定欧洲主权债券市场-欧洲央行扮演的角色"(1100).

米兰--"成长、改变、领导"会议.意大利财政经济部国库署署长格雷利(Vittorio Grilli)及意大利证交所执行长Raffaele Jerusalmi将致开幕词.接着举行圆桌讨论,出席者有经济部官员Andrea Montanino、银行协会ABI主任Giovanni Sabatini、雇主协会Confindustria的小型企业主席Vincenzo Boccia.(0800).

华盛顿--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特主持该联储银行与亚特兰大世界事务理事会联合主办的小组讨论会,会议主题为"为边境架设桥梁:加强美国和墨西哥之间的联系"(1345).

华盛顿--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在一个全国经济学家俱乐部午餐会上发表有关美国经济前景的讲话(1630).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在布鲁金斯学会主办的IMF/世界银行春季会议前的活动中发表演讲,题为"抓住当前时刻:让思路跳出危机本身"(1500).

明尼苏达州白熊湖--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在白熊湖商会发表演讲,主题为"关于美国前景的一些看法"(1700).

纽约州雪城--纽约联邦储备银行总裁杜德利在经济发展中心就地区及全国经济形势发表演说(1115).

纽约雪城--纽约联邦储备银行总裁杜德利为雪城大学麦斯威尔公民及公共事务学院的师生发表演讲,讲题为区域及全国经济情势.(1500)

纽约州SKANEATELES FALLS--纽约联邦储备银行总裁杜德利参观访问医疗设备制造商Welch Allyn(1835).

洛杉矶--美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金(Sarah Bloom Raskin)在旧金山联邦储备银行主办的社区领导人餐会中发表演讲,主题为"经济情势".(1930)

纽约--欧洲央行执委普雷特在第21届明斯基(Hyman P. Minsky)年会上发表演讲,年会主题为"债务、赤字和金融不稳定"(1330).纽约联邦储备银行执行副总裁Christine Cumming和联储官员Nellie Liang参加上述年会的小组会,题为"金融改革议案的进展和启示"(1400).英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森参加题为"构建欧元区金融稳定"的小组会(1800).

东京--日本央行公布3月12-13日货币政策会议记录(2350).

4月13日(五)

纽约--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在拉塞尔塞奇基金会(Russell Sage Foundation)/世纪基金会的"金融再思考"会议中发表演讲,主题是"危机反省与政策因应."(1700)

柏林--欧洲央行执委亚斯穆森出席新经济思维研究所(INET)主办题为"迷失的典范:对经济和政治的反思"的会议,在"去杠杆化的挑战和债务高悬I:通胀与撙节政策"的小组会议上发表演讲(0655).

阿姆斯特丹--欧洲央行管理委员会委员克诺特在一个荷兰学生活动上回答提问(1030).

巴黎--欧洲央行管理委员会成员诺亚发表法国央行年度报告.(0930)

赫尔辛基--欧盟执委会副主席雷恩(Olli Rehn)出席一场研讨会.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议(0800).

纽约州水牛城--纽约联邦储备银行总裁杜德利在Buffalo Niagara Partnership举办的系列活动中就区域及全国经济状况发表演说(1200),并参观访问Roswell Park癌症研究机构(1815).

4月14日(六)

哥伦比亚卡塔赫纳--第六届美洲峰会(至4月15日).

4月16日(一)

东京--日本央行总裁白川方明在信托银行协会(trust bank association)年会上发表演讲(0615).

犹他州洛根--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在犹他州立大学商学院主办的一个活动上发表演讲,题为"美国经济与货币政策"(1930).

墨西哥巴亚尔塔--2012年拉美世界经济论坛(至4月18日).

华盛顿--24国政府间组织(G24)委员会全会.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)最不发达国家分委员会会议(0730).

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼和捷克央行总裁Miroslav Singer参加有关欧元对捷克经济的影响的小组讨论会(1630).

肯塔基列克星敦--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在"与委员的一天"活动中发表说,主题为"银行业与经济前景".(1630)

4月17日(二)

悉尼--澳洲央行公布4月3日货币政策会议记录(0130).

斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至4月18日).

法兰克福--欧洲央行统计会议(第一天).央行总裁德拉吉致介绍词(1230),执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫主持晚宴(1800).

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)就Government Pension Fund Global发表介绍声明.

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)就"全球经济展望"报告举行记者简报会(1300).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)财政事务主管Carlo Cottarelli就财政监督报告举行简报会(1500).

渥太华--加拿大央行宣布指标政策利率决议(1300).

4月18日(三)

华盛顿--24国政府间组织(G24)第99届代表会议.(1300)

东京--日本央行副总裁西村清彦对地区企业领袖发表演讲并举行记者会.

斯德哥尔摩--瑞典央行公布执委会利率决定.(0730)

法兰克福--欧洲央行统计会议(最后一天).执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫发表总结演讲.(1100)

伦敦--英国央行公布4月4-5日货币政策会议的会议纪录.(0830)

墨西哥巴雅尔塔--20国集团(G20)及商界20国集团(B20)反腐败会议(至4月19日).