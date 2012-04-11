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货币新闻 | 2012年 4月 11日 星期三 09:27 BJT

〔台湾股市〕开盘下跌,宏基下挫而鸿海走高

路透台北4月11日电---台湾股市周三盘初下跌0.62%,追随本地市场跌势.个人电脑(PC)厂商宏基(2353.TW)股价下跌1.55%,之前公布3月营收下降.

但苹果(AAPL.O)供应商鸿海(2317.TW)在平开后迅速上涨0.9%.该公司3月营收较上年同期劲增30%.

加权股价指数.TWII开盘下滑47.74点,至7,592.94点.上日收涨0.52%.

台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资本月在台股卖超219亿台币.[ID:nST0451176](完)

--编译 郑茵;审校 张涛

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