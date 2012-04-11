〔台湾股市〕开盘下跌,宏基下挫而鸿海走高

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受助于基金买入和豆油期货上升
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
路透台北4月11日电---台湾股市周三盘初下跌0.62%,追随本地市场跌势.个人电脑(PC)厂商宏基(2353.TW)股价下跌1.55%,之前公布3月营收下降.
但苹果(AAPL.O)供应商鸿海(2317.TW)在平开后迅速上涨0.9%.该公司3月营收较上年同期劲增30%.
加权股价指数.TWII开盘下滑47.74点,至7,592.94点.上日收涨0.52%.
台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资本月在台股卖超219亿台币.[ID:nST0451176](完)
--编译 郑茵;审校 张涛
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路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
“市场有大量基金买盘，很多纺织厂仍需要为大量棉花定价，这也提供支撑，”英国贸易行Plexus Cotton风险管理部门总监Peter Egli说。
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。