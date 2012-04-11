〔中国期市〕上海期铜触及三个月低位,尾随伦铜大幅跌势

路透新加坡4月11日电---上海期铜周三跌逾2%至三个月低位,追随上日伦敦市场的大跌走势.上日中国公布的贸易数据显示,该国3月总体进口增速逊于预期,令市场担忧中国需求可能放缓,进而拖累期铜市场.

上海期货交易所主力7月期铜合约SCFcv1一度跌至每吨57,900元人民币,为1月16日以来的最低位.0114GMT,该合约报58,140元人民币,下跌2.1%.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3上涨0.5%,至每吨8,079美元,周二曾大跌近4%至三个月低位.(完)