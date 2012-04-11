〔中国期市〕上海期铜触及三个月低位,尾随伦铜大幅跌势

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受助于基金买入和豆油期货上升
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
路透新加坡4月11日电---上海期铜周三跌逾2%至三个月低位,追随上日伦敦市场的大跌走势.上日中国公布的贸易数据显示,该国3月总体进口增速逊于预期,令市场担忧中国需求可能放缓,进而拖累期铜市场.
上海期货交易所主力7月期铜合约SCFcv1一度跌至每吨57,900元人民币,为1月16日以来的最低位.0114GMT,该合约报58,140元人民币,下跌2.1%.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3上涨0.5%,至每吨8,079美元,周二曾大跌近4%至三个月低位.(完)
--编译 兰秀娟;审校 吴云凌
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
“市场有大量基金买盘，很多纺织厂仍需要为大量棉花定价，这也提供支撑，”英国贸易行Plexus Cotton风险管理部门总监Peter Egli说。
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。